LAP abgeschlossen: Berufszuwachs im Bereich Baugewerbe

Im Burgenland gibt es mehr als 160 Lehrlinge in der Bauwirtschaft. Mehr als 60 Baulehrlinge haben sich vor Kurzem den Anforderungen der Lehrabschlussprüfung gestellt. Das burgenländische Baugewerbe freut sich über den Berufsnachwuchs in den Lehrberufen Maurer/Hochbauer, Schalungsbauer/Betonbauer sowie Tieferbauer.

Kürzlich fanden in der Bauakademie Steiermark-Burgenland im steirischen Übelbach die Lehrabschlussprüfungen für den diesjährigen Abschlussjahrgang statt. „Danke allen, die sich den Herausforderungen der Lehrabschlussprüfung gestellt haben. Ein Lehrberuf am Bau erfordert viel Fachwissen und handwerkliches Geschick. Mein Dank gilt auch den Lehrbetrieben, die für das hohe Niveau in der Ausbildung verantwortlich sind. Die diesjährigen Prüfungen haben gezeigt, was die Lehrlinge im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der Bauakademie gelernt haben“, so Innungsmeister Bernhard Breser.

Auch Martin Joszt aus Gerersdorf bei Güssing vom Lehrbetrieb Gaal Bau in Eltendorf sowie Bernhard Fencz aus Pinkafeld vom Lehrbetrieb Konstruktiva Bau in Oberwart haben ihre Lehrabschlussprüfung in diesem Jahr erfolgreich absolviert.