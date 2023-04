Neue Richtlinie soll Kellerstöckl-Tourismus weiter stärken

Kellerstöckl-Toursimus im Südburgenland liegt seit Jahren im Trend, jetzt will man ihn noch weiter stärken. Vor allem beim Bau und Umbau von Kellerstöckln soll in Zukunft „nachgeholfen“ werden.

Dazu wurde in den vergangenen Jahren im Zuge des Raumplanungsgesetzes eine neue Richlinie entwickelt. Landtagspräsidentin Verena Dunst stellte diese im Zuge einer Pressekonferenz am Csaterberg zu Wochenbeginn vor.

Der wohl wichtigste Inhaltspunkt: Kellerstöckl dürfen so künftig auf 60 Quadratmeter erweitert werden – unter der Vorgabe, dass man einen Weingarten mit mindestens 500 Quadratmeter besitzt. Man kann aber künftig auch ohne Weingarten bauen. „Hatte man mal einen Weingarten, hat den aber abgerissen, darf man auch ein Kellerstöckl errichten“, so Dunst. Auch Wärempumpen sowie Kältegeräte dürfen in Zukunft eingebaut werden.

Durch diese Lockerungen erhoffen sich Dunst und Co. Erleichterungen für Kellerstöckl-Besitzer. „Für Vermietungszwecke ist das auf jeden Fall förderlich.“

Um den Kellerstöckl-Charme aber nicht ganz zu verlieren, „gibt es auch weiterhin Vorgaben. Beispielsweise müssen Fenster, Türen, etc. aus Holz sein. Mit der 60 Quadratmeter-Regel und weiterem wollen wir aber Kellerstöckl-Besitzern mehr Freiraum geben.“

Öffi-Angebot wird ausgebaut

Auch das Öffi-Angebot soll in Hinblick auf den Kellerstöckl-Tourismus ausgebaut werden. Geschäftsführer Wolfgang Werdertis von den Verkehrsbetrieben Burgenland: „Ab September gibt es etwa am Csaterberg neue Haltepunkte. Viele Gäste reisen nicht mehr mit dem Auto an, deswegen ist es uns wichtig, auch hier Angebote zu schaffen.“

Süburgenland Tourismus-Geschäftsführer Dietmar Salmhofer meinte zum neuen Kellerstöckl-Regulatorium: „Das hilft uns speziell im Tourismus bestimmt weiter, da es jetzt eben mehr als zuvor ermöglicht. Ich bin mir sicher, dass Unentschlossene jetzt mehr Motivation haben, ihr Kellerstöckl herzurichten.“

Rainer Karbon, er ist Geschäftsführer der Firma Novasol, die sich im Südburgenland auf die Kellerstöckl-Vermietung spezialisiert hat, erklärte: „Wir als Novasol arbeiten europaweit und legen Wert auf landestypische Ferienhäuser, hier im Burgenland sind das die Kellerstöckl.“ Mithilfe der neuen Richtlinie wollen auch er und Team die Kellerstöckl besser vermarkten.

