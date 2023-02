Südburgenland Neuer Tourismus-Chef: Vom Nightrace bis zum „Kasfest“

Lesezeit: 3 Min Carina Fenz

Der 52-jährige Vollbluttouristiker Dietmar Salmhofer ist neuer Geschäftsführer des Tourismusverband Südburgenland. Foto: BVZ

I n den letzten 13 Jahren steuerte Dietmar Salmhofer aus Bad Waltersdorf die Geschäfte großer Tourismusverbände in der Region Schladming. Als neuer Chef des Tourismusverband Südburgenland kehrt der 52-Jährige in seine „Heimat“ zurück und will neben den Themen Wein, Wandern und Radfahren auch mehr Beachtung für die Golfregion.