Schneller in Eisenstadt mit Öffis

Das neue „Burgenländisches Anrufsammeltaxi“ (BAST) startet im September im Süd- und Mittelburgenland, eine neue Buslinie von Oberwart über den Bezirk Oberpullendorf nach Eisenstadt startet ebenfalls im Herbst.

Läuft alles nach Plan, dann fährt der Bus vom Südburgenland rund zehn Mal pro Tag in die Landeshauptstadt.

„Damit kommen wir dem politischen Auftrag nach, dass Land zu verbinden“, erklärt Wolfgang Werderits, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Burgenland.

Für den zuständigen Landesrat Heinrich Dorner, ist das der Start in eine neue Ära des öffentlichen Verkehrs. Doch was bedeutet das für die Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf? „Das ist ein Meilenstein“, sagt Werderits. „Versuchen Sie heute, aus dem Landessüden nach Eisenstadt zu fahren und dann im Vergleich im September, da werden Welten dazwischen liegen. Die Systeme greifen dann nahtlos ineinander“, sagt Werderits und legt auch gleich ein Beispiel auf den Tisch.

„Sie können ab 4. September via Telefon oder Homepage ein Sammeltaxi buchen, dann wird Ihnen die passende Abfahrtszeit vorgeschlagen. Das ist beispielsweise um 9.20 in Eberau. Um 9.40 sind sie in Kohfidisch, um 10 Uhr in Oberwart, dort steigen Sie dann in den Bus und um 11.40 Uhr sind sie in Eisenstadt. Das geht dann von jedem anderen Ort aus auch“, sagt Wolfgang Werderits. Der Bedarf wird gerade ermittelt. Die Rückmeldungen nach wenigen Tagen „überraschend viele“, spricht Werderits von rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in zwei Tagen.

Umfrage läuft noch den ganzen März

Wer möchte, kann an der Online-Umfrage unter www.verkehrsbetriebe-burgenland.at/service-kontakt/umfrage noch den ganzen März teilnehmen.

In der Hand

