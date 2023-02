Stürmisches Wochenende: Einsätze in allen Bezirken

Im ganzen Südburgenland rückten am vergangenen Wochenende die Feuerwehren zu Einsätzen aufgrund der starken Windböen aus. Speziell der Samstag (04.02.) war dabei „stürmisch“.

In Pinkafeld wurde die Stadtfeuerwehr am Samstagvormittag zu einem Einsatz in die Herzstraße alarmiert. Ein Baum blockierte den Weg, Windspitzen mit bis zu 100 km/h hatten ihn am Stamm abgebrochen. Die Wehr rückte mit 20 Mann aus, nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. In Jennersdorf war der Bereich um die Hauptstraße von einem umgestürzten Baum betroffen.

In einem Hausgarten in der Nähe der Hauptstraße war, ebenfalls am Samstag, ein entwurzelter Baum auf ein Hausdach gefallen. Beim Eintreffen der Wehr stellte sich heraus, dass glücklicherweise nur der Baumwipfel das Dach getroffen hatte; das Ganze ging demnach glimpflich aus. Stürmisch war es auch im Bezirk Güssing. Dort rückten die Wehren gleich zu mehreren Einsätzen aus. Neben der FF Ollersdorf waren auch die Wehren Rauchwart, Neustift, Kleinmürbisch, Strem, Kukmirn und Stinatz im Einsatz.

