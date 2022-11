Tourismusverband: Martin Ochsenhofer geht als Geschäftsführer

Werbung

Martin Ochsenhofer hat auf eigenen Wunsch seinen Posten als Geschäftsführer des Tourismusverband Südburgenland gekündigt. Bis Jahresende ist Ochsenhofer noch im Dienst, danach widmet er sich anderen Projekten. Die Gründe für seinen Rücktritt seien vielfältig, betont Ochsenhofer im Gespräch mit der BVZ. „Ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren alles gegeben“, spricht er die Zusammenführung der drei Verbände in einen, die Entstehung der Burgenland Trails und den Bahntrassenradweg an. Es war eine intensive Zeit, die dem 60-Jährigen alles abverlangt hat. „Was mitunter auch ein Grund für den Abschied ist. Ich habe ein tolles Team aufgebaut und alle Projekte auf Schiene gebracht“, erklärt Ochsenhofer.

Im Sommer 2021 ist der 60-Jährige Oberwart vom Obmann des bisherigen Regionalverbandes in die Rolle des Geschäftsführers gewechselt.Ochsenhofer kennt die touristischen Aspekte der Region wie kaum ein anderer und hat in den vergangenen 20 Jahren den Incoming-Bereich im Südburgenland und das Thema E-Bike maßgeblich geprägt.

Das große Ziel, sagte Ochsenhofer bei seinem Amtsantritt im Sommer des Vorjahres, sei es aus diesem inhomogenen Konglomerat an gewachsenen Strukturen, ein Team Südburgenland zu machen. „Wir müssen uns alle mit der Region, dem Burgenland identifizieren und an einem Strang ziehen, natürlich in enger Abstimmung mit dem Burgenland Tourismus, um Kräfte zu konzentrieren und uns nicht zu kannibalisieren.“

