Weinfrühling: So viele Besucher, wie noch nie

Von Rechnitz über den Eisenberg und Csaterberg bis nach Moschendorf öffneten am vergangenen Wochenende über 50 Winzer ihre Kellertüren. Der Besucherandrang war dementsprechend groß, resümiert Weinidylle-Präsident Thomas Schreiner. Damit habe man im bereits im Vorfeld gerechnet, denn das verlängerte Wochenende habe den Veranstaltern enorm in die Karten gespielt. Bei rund 2.300 verkauften Tickets, kann man damit rechnen, dass es an beiden Tagen bis zu 4.000 Besucher unterwegs waren, so Schreiner. „Der Ansturm war dann aber doch noch etwas größer, als erwartet“, zieht der Weinidylle-Präsident Bilanz. Dementsprechend zufrieden seien die Veranstalter. „Auch das Echo der Winzer und der Besucher ist sehr positiv, wenn auch mit einem kleinen Nebengeschmack“, spricht Schreiner zahlreiche Großgruppen an, die den Weinfrühling als Partymeile für sich entdeckten und vor allem zu später Stunde für viel Trubel in dem ein- oder anderen Weinkeller sorgte.

Großer Andrang beim Shuttle-Service der Verkehrsbetriebe Burgenland

Erstmals angeboten wurde auch ein Shuttle-Service der Verkehrsbetriebe Burgenland, welches im Preis inkludiert war. Besagtes Service wurde, so Schreiner, sehr gut angenommen. „Es mussten sogar zusätzliche Busse angefordert werden, weil der der Andrang so groß war“, heißt es vom Veranstalter.

In den nächsten Wochen starten bereits die Planungen für den nächsten Weinfrühling 2024. Hierfür kündigen die Veranstalter bereits mögliche Änderungen an. „Weil uns das verlängerte Wochenende so positiv in die Karten gespielt hat, werde man im Vorstand der Weinidylle ausloten, ob man mit dem Termin um ein paar Wochen nach hinten rückt und das Pfingstwochenende als Termin für den Weinfrühling 2024 heranzieht“, kündigt Schreiner an.

Wein Trophy als exklusiver Auftakt

Die Wein Trophy am Freitag im Gasthof Fandl (Steinfurt) war auch heuer wieder der exklusive Auftakt zum Weinfrühling Südburgenland. Bei der Wein Trophy wurden die besten südburgenländischen Welschriesling und Blaufränkisch von einer Jury unter der Leitung von Wein Burgenland Geschäftsführer Christian Zechmeister gekürt, wofür je fünf Weine aus den Kategorien Welschriesling, Blaufränkisch und Blaufränkisch Reserve nominiert waren. In der Kategorie Welschriesling ist der Gewinner das Weingut Kaltenecker aus Rechnitz mit dem Welschriesling 2022. Als Sieger in der Kategorie Blaufränkisch Klassik ging der Blaufränkisch 2021 vom Weinbau Wagner Franz hervor. Gewinner in der Kategorie Blaufränkisch Reserve ist der Eisenberg DAC Reserve 2019 vom Weingut Krutzler aus Deutsch Schützen. Abgestimmt auf die feinen Weine servierten Annett und Martin Fandl über 120 Gästen, darunter namhaften Vertreter der Weinwirtschaft, des Tourismus und des Landes Burgenland, zahlreichen Winzern sowie Weininteressierten aus ganz Österreich, ein erstklassiges 4-Gänge-Menü in einem traumhaften Ambiente und verwöhnte damit die Gaumen der Gäste.

