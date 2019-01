Seit vielen Jahren ist das Weihnachtshaus der Familie Gollnhuber mit seinen 500.000 Lämpchen und über 100 Großfiguren weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Sabine Gollnhuber bringt nicht nur Weihnachtsstimmung mit ihrem Weihnachtshaus in Sulzriegel in die Region, sie hat auch ein Herz für Menschen mit geringem Einkommen. Auch in diesem Jahr spendete sie Einnahmen aus der Bewirtung der zahlreichen Weihnachtshaus-Besucher an soziale Einrichtungen und für hilfsbedürftige Menschen.

Unter anderem bedachte sie die Team Österreich Tafel Oberwart mit einer Wagenladung voll mit Lebensmittel des täglichen Bedarfes sowie mit Kosmetika. Diese Sachspenden wurden an die Kunden der Team Österreich Tafel in Oberwart verteilt.

Die Team Österreich Tafel Oberwart wird Samstag für Samstag von bis zu 100 Menschen mit geringem Einkommen besucht. Die „Team Österreich Tafel“ bringt Überschuss und Mangel zusammen und zwar werden überschüssige, einwandfreie Lebensmittel ehrenamtlich von Helfern vom „Team Österreich“ eingesammelt und kostenlos an bedürftige Menschen verteilt.