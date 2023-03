Oberwarter Irish Pub: Kein Blatt vorm Mund, dafür für die Gäste

Werbung

Bei 365 Öffnungstagen pro Jahr gibt es viel zu erzählen: Das Irish Pub Tamdhu ist nicht umsonst in aller Munde, wenn es um die vielfältigste Bierauswahl oder das überdimensionale Whisky-Angebot, welches mehr als 100 Sorten umfasst, geht. Ein Blatt vor den Mund hält sich auch Inhaberin Carmen Weyse nicht. Die Tamdhu-Chefin hat schon im Vorjahr bewiesen, dass sie den Kampf gegen Wirtschaft und Politik nicht scheut, wenn es um die Existenz ihres Lokals geht. Damals hat Weyse coram publico einen Hilferuf an ihre Gäste gestartet, der eine Solidaritätswelle auslöste. Der Grund war ein Wohnprojekt im ehemaligen vorderen Teil der Wirtschaftskammer, der an die Wohnbaugenossenschaft Neue Eisenstädter verkauft wurde.

Rückblickend betrachtet ist es für Weyse „ein blaues Auge“, mit dem sie davon gekommen ist. In wenigen Tagen wird übrigens die Bauverhandlung für das Wohnprojekt über die Bühne gehen, kurze Zeit später starten die Umbauarbeiten, für die Weyse Abstriche machen muss, allen voran, was den Gastgartenbetrieb im Frühjahr und Sommer, angeht. Eine meterhohe Lärmschutzwand war der Kompromiss, auf den sich Weyse und die Genossenschaft geeinigt haben. Mit dem Bau wird in den nächsten Wochen gestartet, „dementsprechend knapp ist die Zeit bis zur Eröffnung der Gastgarten-Saison“, erklärt sie. Der Umbau war auch „die Initialzündung“, warum sich die Tamdhu-Chefin dazu entschlossen hat, eine eigene Zeitung in ihrem Lokal aufzulegen. „So viele Leute haben uns in den letzten Monaten darauf angesprochen und um Stille-Post-Spiele zu vermeiden, haben wir diesen Weg gewählt“, erzählt Weyse, die in ihrem Blatt auch nicht mit Kritik an sämtlichen Akteuren in der Causa spart. Als ehemalige Zeitungsmacherin, sei ihr das kritische Hinterfragen, nach wie vor im Blut. In der Tamdhu-Zeitung wird aber nicht nur ausgeteilt, sondern auch informiert. Da findet man News zu Konzerten, den neuesten Angeboten oder auch persönliche Geschichten über die Tamdhu-Mitarbeiter. „Als Wirt bekommt man von seinen Gästen so viel mit, weil man in unzählige Gespräche involviert ist. Sei es das aktuelle Tagesgeschehen, die Corona-Krise, die Energiekrise, die Probleme in der Innenstadt oder Politisches. Da merkt man, was die Leute beschäftigt und all das aufzuschreiben, worüber das Tamdhu spricht, motiviert für noch mehr Lesestoff in der Zukunft“, ist Weyse voller Tatandrang im Hinblick auf die nächste Ausgabe. Und die Gäste, die dürfen gespannt sein …

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.