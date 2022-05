Einbruch bei Juwelier in Oberwart

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

In der Nacht auf Montag ist in ein Juweliergeschäft in Oberwart eingebrochen worden. Die bisher unbekannten Täter dürften die Auslage eingeschlagen und Uhren und Schmuck gestohlen haben. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag gegenüber der APA einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Die Täter konnten flüchten.

Es dürfte sich um zwei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben, die es gezielt auf die Uhren in der Auslage abgesehen hatten, sagte ein Polizeisprecher. Nach ihnen werde weiterhin gesucht.

