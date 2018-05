Große Burgenland Tour in Oberschützen unterwegs .

Nach dem Start beim Haus der Volkskultur in Oberschützen geht´s weiter in die Willersdorfer Schlucht, zum Dreiländereck und zum Aussichtsturm bei Aschau. Am Abend treffen die hunderten Wanderer im Kulturzentrum Oberschützen ein, um Tag fünf der Großen Burgenland Tour entsprechend zu feiern.

Hier gibt es die Fotos der ersten vier Tour-Tage: