Neues Rüstlöschfahrzeug für die Feuerwehr Markt Allhau

Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr sind die freiwilligen Männer und Frauen der Feuerwehren zur Stelle und beschützen Leib und Leben, Hab und Gut der Bevölkerung. Als Dank und Anerkennung für die Leistung eines jeden einzelnen von ihnen, begehen die Feuerwehren Jahr für Jahr ihren Tag der Feuerwehr.

So auch am vergangenen Wochenende im Rahmen des Waldfestes der Freiwilligen Feuerwehr Markt Allhau - mit ihren Gründung im Jahr 1897 eine der ältesten Wehren im Land. Unter den Ehrengästen fanden sich unter anderen Landesrat Leonhard Schneemann, Landesbranddirektor-Stellvertreter Martin Reidl, Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly sowie seitens der Gemeinde Bürgermeister Joachim Raser und Vize Christoph Kovacs ein.

Besonderes Highlight für die Gastgeber war die Segnung des neuen Rüstlöschfahrzeuges, welches die Mannschaft der FF Markt Allhau in den nächsten Jahren unterstützen wird. Landesrat Schneemann erklärte: „Mit dem neuen Fahrzeug ist die Feuerwehr den neuen Aufgaben gewachsen. Somit ist garantiert, dass die Freiwillige Feuerwehr auch in den kommenden Jahren, wie bereits in den vergangenen 126 Jahren, ein verlässlicher und verantwortungsbewusster Helfer in allen Notalgen sein kann.“

Verdiente Feuerwehrmänner geehrt

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Feuerwehrkapelle Rotenturm, die Segnung führten der evangelische Pfarrer Heribert Hribernig und der katholische Pfarrer Matthias Platzer durch. Abschnittsfeuerwehrkommandant Wolfgang Oberndorfer erfüllte es mit Stolz, einige Kameraden für besondere Leistungen um das Feuerwehrwesen auszeichnen zu dürfen.

Im Zuge des Tages der Feuerwehr wurden auch Ehrungen verliehen. Landesrat Leonhard Schneemann, Bezirkshauptmann Peter Bubik, Markt Allhaus Bürgermeister Joachim Raser und Vizebürgermeister Christoph Kovacs, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Reidl, Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly und Landtagsabgeordneter Hans Unger überreichten dabei Wolfaus Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Mario Schiesl die Beförderung zum Oberbrandinspektor und Litzelsdorfs Feuerwehrkommandant Christoph Zimmermann die Beförderung zum Hauptbrandinspektor. Außerdem erhielt Franz Tripaum aus Wolfau das Bewerterverdienstzeichen in Bronze.