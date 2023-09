Casting Oberwart: Die BVZ sucht das größte Talent

Es waren durchwegs gute Leistungen beim Casting in Oberwart. Für ein paar Talente reichte es heuer noch nicht, in die Finalshow am 22. September im EO einzuziehen. Die Finalisten zeigten aber groß auf und haben gute Chancen auch auf der Livebühne zu bestehen. Andy Marek führte in gewohnt souveräner Manier durchs Casting. Der Countdown zur Finalshow läuft.