Diskussion um nistende Tauben in Kirchfidisch

Nistende Tauben in der Kinderkrippe sorgen derzeit in Kirchfidisch für Diskussionen! Oder besser: die Art, wie mit ihnen umgegangen wird. Die seit mehreren Jahren neben der Kinderkrippe wohnhafte Margarete Hanzl brachte das Thema ins Rollen.

„Im Dachstuhl der Kinderkrippe nisten seit vielen Jahren Haustauben“, so Hanzl. „Jetzt will die Gemeinde diese von dort quasi verbannen. Die Tauben kommen durch ein kleines Loch rein und fühlen sich hier wohl. Die Gemeinde hat nun aber dieses Loch mit einem Gitter geschlossen und die Tauben haben jetzt kein Zuhause “, stört sich Hanzl an der Vorgangsweise.

„Für mich geht es nicht darum, dass ich unbedingt Tauben haben will, sondern ums Prinzip. Wie wir Menschen mit Tieren umgehen, ist nicht okay. Außerdem sind die Tauben seit Jahren hier, warum müssen sie jetzt weg?“

Bürgermeister erklärt Gründe

Seitens der Gemeinde beschäftigt man sich schon länger mit dem Thema. Bürgermeister Norbert Sulyok erklärt die Gründe, warum man den Dachstuhl geschlossen hat: „Die Tauben machen viel Mist, außerdem wollen wir sichergehen, dass keine Krankheiten übertragen werden; das ist unsere Aufgabe!“ Und Nachsatz: „Wir haben den Kindergarten nicht dafür errichtet, um Taubenzucht zu betreiben.“

Als Alternative bietet er Margarete Hanzl an, dass man in ihrem Garten einen Taubenkobel errichtet. Vielleicht findet sich ja also ein Kompromiss.

