„Geht´s aussi, draußen is so schön!“, haben schon viele Eltern ihren Kindern zugerufen. Dabei ist „draußen sein“ auch für die Großen Balsam für Körper und Geist.

„Gemma aussi“ im Schlosspark Kohfidisch

¨Bei der neuen Outdoor Veranstaltung „Gemma aussi“ im Schlosspark Kohfidisch werden über 50 Aussteller dazu Inspiration für unterschiedlichste Beschäftigungsmöglichkeiten im Freien liefern. Die Besucher finden hier Infos zu vielen Themen wie zum Beispiel Walken, Laufen, Fitness im Freien, American Football, Bogenschiessen, Radfahren & E-biken, Bergsteigen und Klettern, Heissluftballon und vieles mehr. Dazu gibt es ein regionales Speisen und Getränkeangebot. „Ein Event für Naturliebhaber, Bewegungskünstler, Frischluftfanatiker und alle, die zu den Wurzeln des Wohlbefindens zurückkehren wollen“, so die Initiatorinnen Schlossherrin Sarah Keil und Tina Schabhüttl.

Denn wir alle wissen: Ein Tag an einem See, ein Nachmittag im Garten, eine Stunde im Wald, nichts senkt den Stresslevel zuverlässiger als der Aufenthalt im Freien, und sogar die Müdigkeit danach ist eine andere. Das Ganze findet in Kooperation mit der HAK Stegersbach statt. Aktuell gilt es, den passenden Termin für diese Veranstaltung zu finden. Das heißt derzeit, abwarten bis die Corona-Krise überwunden ist. Danach heißt es umso mehr: „Raus in die Natur – gemma aussi.“

Alle Updates und Informationen zur Veranstaltung finden Sie im Interneter unter: www.imschloss.at