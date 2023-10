Oberwart: Das ganze Land wird zum Theater-Thema

Vorhang auf für das burgenländische Landestheater der AutorInnen und was da hinter diesem Deckmantel steckt, ist eine saftige Überraschung. Der Verein Theaterinitiative Burgenland bekommt Unterstützung vom Land und betritt völliges Neuland im Bereich Theater. Ein vorerst auf drei Jahre anberaumtes Kunstprojekt realisiert Uraufführungen von burgenländischen LiteratInnen und von 2023 bis 2026 sollen drei Großprojekte und fünf bis sechs kleinere Produktionen umgesetzt werden. „Wir schaffen gemeinsam eine Plattform für zeitgenössisches Theater, das auf das kreative Potential burgenländischer Künstlerinnen und Künstler setzt und ihnen eine zusätzliche Präsentationsmöglichkeit geben soll“, betonte Kulturreferent Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Vorstellung des Projektes. Im ersten Jahr geht es vor allem darum, eine organisatorische Struktur für ein Landestheater der AutorInnen aufzubauen. Mit einer Intendanz, die einen scharfen dramaturgischen Blick auf das Burgenland und seine Theater- und Kunstszene hat. Und da kann es nur einen geben. Der Oberwarter Autor und Regisseur Peter Wagner wird ein Programm für die nächsten drei Jahre auf die Beine stellen.

Peter Wagner eine Schlüsselfigur

„Erstens glaube nicht, das es im deutschsprachigen Raum so etwas wie reines Uraufführungstheater gibt. das ist eine Novität seit 30 Jahren verfolge“, sagt Peter Wagner. „Ich mache ja von der didaktischer Aufbereitung eigentlich gar nichts neues. Aber jetzt bekommen wir die Chance freier und umfangreicher arbeiten zu können“, sagt das eigentliche „Enfant terrible“ der burgenländischen Theaterszene. „Es geht auch darum finanzielle Emanzipation zu erfahren. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist auf diesen Wunsch zu Verbreiterung der Theaterstrategie eingegangen. Und das wirkliche Novum des Versuchs ist es, dass das Land zum Theater-Thema wird“, sagt Wagner. „Es geht darum, aus dem Burgenland Themen zu saugen und künstlerisch verarbeitet wieder an das Burgenland zurück geben. Das ist das ist das disskutive , śelbst reflektierende Element“, so der Regisseur.

Startschuss mit zwei spannenden Produktionen

Das erste Projekt startet schon am 3. November mit der Premiere zur Oper „Daphnes Garten“, für die Katharina Tiwald das Libretto geschrieben hat und der US-amerikanische Komponist Erling Wold die Musik. Die Oper wird in Oberwart, Großwarasdorf und Eisenstadt, aber auch in Wien und Klagenfurt aufgeführt. Die zweite Produktion trägt den Titel „Das Traurige Kabarett“ und dabei wird ein Dutzend burgenländische AutorInnen beauftragt, Kurzstücke zu schreiben.

„Das Theater im OHO war von Anbeginn als reines Uraufführungstheater und unter Einbeziehung regionaler Bezüge konzipiert. Das war über die Jahrzehnte ein gleichbleibend risikoreiches, mitunter mühsames, immer aber spannendes Unterfangen. Dass dieser Weg nun nicht nur fortgesetzt werden kann, sondern in einem finanziell adäquaten Ausmaß eine deutliche Aufwertung erfährt, ist ein später, eigentlich unerwarteter Erfolg. Das ist aber auch ein gewaltiger Auftrag“, ergänzt Peter Wagner.