Premiere für das neue Landestheater im Offenen Haus Oberwart

„Daphnes Garten“ – das ist der klingende Titel einer Oper, mit der das Landestheater der Autorinnen und Autoren aus der Taufe gehoben wird. Die Premiere geht am 3. November über die Bühne. Und mehr als vier Stunden Schlaf pro Nacht, sind für Regisseur Peter Wagner in unmittelbarer Nähe zum Kick-Off nicht möglich.

„Wir starten ja ziemlich ehrgeizig“, sagt Peter Wagner. „Wir haben zwölf Musiker, einen Dirigenten und sechs Sängerinnen auf der Bühne. Das bedeutet extrem intensive Arbeit. Bühne und Infrastruktur sind sehr komplex. Die Sängerinnen wurden in einem Casting schon im Juni eruiert. Wir haben wahnsinnig tolle Musiker, der Dirigent ist der stellvertretende Chorleiter der Wiener Staatsoper. Das künstlerische Umfeld kommt aber schon aus dem Burgenland“, betont Wagner. „Das Bühnenbild ist von Florian Lang. Katharina Tiwald, die Autorin kommt aus dem Burgenland. Und dann noch dieses aktuelle Thema der Pressefreiheit. Da steckt schon sehr viel Brisanz in dem Projekt“, sagt Wagner, der zusätzlich zur Oper eine Ausstellung zum Thema Korruption installierte. „Das Publikum geht zuerst durch eine Ausstellung mit Fallbeispielen von JournalistInnen die getötet wurdem weil sie unbequem waren“, sagt Peter Wagner.

„Das Landestheater der Autorinnen und Autoren schöpft das zeitgenössische Potenzial unseres Heimatbundeslandes voll aus. Es bereichert die heimische Kulturlandschaft durch die Kreation neuer Werke, das Aufgreifen neuer Themen und die zeitgenössische Interpretation von Themen mit Burgenlandbezug. Hier wird nicht reproduziert, hier wird ständig Neues geschaffen“, sagt Kulturreferent Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Das Landestheater ist ein innovatives Theaterprojekt zur Stärkung und Belebung der burgenländischen Kunst- und Kulturlandschaft und eröffnet im Burgenland nunmehr neue Chancen und Angebote für Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturinteressierte. Von 2023 bis 2026 sollen drei Großprojekte und fünf bis sechs kleinere Produktionen umgesetzt werden“, sagt Doskozil.

Aus dem Land und durch das Land

„Die Richtung ist ja vorgegeben“, sagt Peter Wagner. „Die AutorInnen kommen aus dem Burgenland, die Produktion passiert da und wir gehen in andere Landesteile, in die Kuga und nach Eisenstadt ins KUZ, aber und auch das ist neu – wir suchen Kooperationspartner. Mit dem Klagenfurter Ensemble, wo es sieben Vorstellungen gibt, wurde eine ganz renommierte Bühne gefunden, die auch mit finanziert. Auch das ist ein neuer Weg, ich weiß nicht ob es das je im Burgenland gegeben hat“, sagt Peter Wagner.

Und was die Wertschöpfung betrifft: „Das habe ich schon Anfang der 90er eruiert. Mit dem Stück “Burgenland eine Farce„ und was damals von den investierten 500.000 Schilling in der Region geblieben ist.“, sagt Wagner. „Das ist alles ehr schwer in zahlen zu packen, aber momentan nächtigen a mehr als zehn Leute im Gasthaus Neubauer. Viele Leute werden in der Region untergebracht, Baumärkte, und Gastro profitieren. Die Verkehrsbetriebe Burgenland bringen die Leute hin und her das sind auch noch die Arbeitsplätze die durch die Theaterinitiative geschaffen werden. Da bleibt schon einiges in der Region“, sagt Wagner.