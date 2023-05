Happy End: Katze in Oberwart tagelang auf Baum gefangen

Was tust du, wenn deine Katze weg ist? „Erstmal gar nichts. Vor allem unsere Katzen Luna und Simba streunen derzeit viel herum, kommen aber meistens nach längstens einer Nacht wieder nach Hause“, so die Oberwarterin Kathrin Szabo. Das war in der Vorwoche nicht der Fall.

Am Donnerstag verließ die einjährige Simba das Haus – und war am Freitag immer noch nicht daheim. „Zuerst machten wir uns keine Sorgen, als dann aber über 24 Stunden vergingen fragten wir uns schon, wo sie denn ist“, so Szabo. Was folgte, sollte sich zu einem Fast-Actionfilm entwickeln. Szabo schildert: „Wir suchten in den Folgetagen das Gebiet rund um unser Zuhause in Oberwart ab und fanden die Simba schließlich Sonntagabend in einem Waldstück in der Nähe des Reformierten Friedhofs.“

Feuerwehr musste Baum fällen

Doch Simba war nicht einfach so dort, nein, die Katze, die Szabo als „kleine Draufgängerin“ bezeichnet, hauste auf einem mehrere Meter hohen Baum. Es war unmöglich, sie dort selbst runterzuholen, weswegen die Familie die Feuerwehr zur Hilfe holte. Doch die konnte bei Nacht das Waldstück nur schwer befahren, weswegen man bis Pfingstmontag warten musste.

Dann gab es aber das „Happy End“. Die Kameraden der Stadtfeuerwehr fällten den Baum so weit, dass Simba problemlos runterlaufen konnte. „Und in Folge war sie schneller daheim als jemals sonst“, lacht Szabo. Verletzungen trug die Katze keine davon, „sie war nur etwas dehydriert.“ Nach einem Tag bei Tierarzt Haller in Markt Allhau war aber auch dieses Problem wieder behoben.

Szabo hofft, dass die „Draufgängerin“ in Zukunft auf derartige Ausflüge verzichet: „Jetzt sind wir in erster Linie froh, sie wieder bei uns zu haben. Vor allem meine Töchter Hannah und Alina freuen sich.“ Und auch Katzenschwester Luna wird das wohl tun.

