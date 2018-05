Seit Jahren plant man, im Herbst 2017 begann die Suche und jetzt wurden die Tierschützer des Vereins „Wir fürs Tier“ endlich fündig. In der Gemeinde Loipersdorf kaufte man ein Haus mit Garten am Dorfrand. Hier sollen künftig heimatlose Katzen versorgt werden und ein vorübergehendes Zuhause finden. Obfrau Alice Pichler: „Die Suche war schwierig, vom Land kam keine Unterstützung und viele Gemeinden waren nicht sehr kooperativ. In Loipersdorf ist man uns wirklich sehr entgegengekommen, danke dafür.“

Im ersten Katzenhaus des Südburgenlandes ist unter anderem eine Krankenstation mit Quarantänezimmer und ein Vergabebereich geplant. Weiters sollen großzügige Auslaufbereiche und auch ein Außenareal für die pflegebedürftigen Katzen geschaffen werden.

Pichler informiert weiter: „Aktuell haben wir viele Tiere auf privaten Pflegestationen untergebracht. Ab dem Spätherbst können wir einen Großteil unserer Schützlinge dann im Katzenhaus professionell versorgen.“

Seit Bestehen des Vereins „Wir fürs Tier“ konnten rund 1.500 Streunerkatzen in der Region kastriert und knapp 300 Tiere vermittelt werden. Die Mitglieder des ehrenamtlichen Tierschutzvereins sanieren das Haus großteils im Alleingang. Der Verein freut sich deshalb neben finanzieller Unterstützung auch über helfende Hände auf der Baustelle und natürlich auch über Partnerfirmen. Kontakt unter: www.wirfuerstier.at