„Mit dem Tod von Milan Linzer verliert die Volkspartei einen treuen Wegbegleiter und eine große Persönlichkeit. Linzer war Notar in Oberwart und hat wesentlich zur positiven Entwicklung des Südburgenlandes beigetragen. Mit ihm verlieren wir einen Mitstreiter, der lange für die Volkspartei Burgenland auf mehreren Ebenen tätig war. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei der Familie von Milan Linzer“, so Landesparteiobmann Thomas Steiner. „Milan Linzer war nicht nur ein politischer, sondern vor allem auch ein privater Freund. Er war bis zuletzt ins politischen Geschehen in der Region involviert und schied erst vor wenigen Jahren aus dem Oberwarter Gemeinderat aus“, so Bezirksparteiobmann Georg Rosner.