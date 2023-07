Harmisch: Csencsits kocht fürs SOS-Kinderdorf

Koch sein ist oft mehr als nur für seine eigenen Stammgäste da zu sein. Das weiß auch Jürgen Csencsits. Der Harmischer Haubenkoch unterstützt seit kurzem die Initiative „Kulinarische Kindheitserinnerungen zugunsten des SOS-Kinderdorfs.“ Ab August wird das Gasthaus eine Süßspeise zugunsten des SOS-Kinderdorfs auf seiner Karte haben.

Zu Wochenbeginn gab es dazu einen feierlichen Auftaktevent. Gemeinsam mit den vier Hauptdarstellern aus „Die schöne Helena“ im Schloss Tabor, Svenja Kallweit als Helena, Martin Weinek als Menelaus, Kevin Elsnig als Orest und Benjamin Lee als Paris, präsentierte Csencsits zum Start der Aktion „Topfen-Marillenknödel in Nussbrösel“ als Gericht.

Ab August werden sich dann regelmäßig Gerichte auf der Karte finden, mit denen Kinder, die im SOS-Kinderdorf leben, unterstützt werden sollen.

„Essen, genießen und dabei Gutes tun“

Csencsits selbst, in dessen Gasthaus die Veranstaltung über die Bühne ging, fasst seine Mitwirkung an der Initative für Kinder in Not kurz und knapp zusammen: „Essen, genießen und dabei Gutes tun“ sind die Schlagworte des Haubenkochs.

Die kulinarische Aktion hat neben Csencsits in Österreich bereits einige Unterstützer. Initiert wird sie von SOS-Kinderdorf-Freundin Renate Zierler. Die Teilerlöse der Gerichte werden jeweils dem SOS-Kinderdorf gewidmet. So wie nun auch bei Csencsits. Zierler freut sich auch ihn in der Riege begrüßen zu dürfen: „Jürgen Csencsits verbindet Tradition und Kreativität zu tollen Genüssen.“

Für SOS-Kinderdorf-Leiter Marek Zelinska schenkt die Aktion Kindern in den betreuten Einrichtungen Perspektiven: „Es sind süße Marillenknödel und unzählige weitere Gesten, die helfen, dass sich die Kinder und Jugendliche in den SOS-Kinderdörfern geborgen fühlen. Ein herzliches Danke an Jürgen Csencsits für seine Unterstützung dabei.“