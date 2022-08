Erfolge bei Bundesbewerben: Applaus für unsere Feuerwehrjugend

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Es waren Momente, die niemand so schnell vergessen wird: Die fünf Teams, die das Burgenland beim Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Traiskirchen vertreten haben, können stolz auf ihre Leistungen sein. Da waren sich am Ende eines langen Wettkampftages alle einig. Die Konkurrenz war groß, allen voran jene aus Oberösterreich, wo auch die ersten sechs Plätze im Bewerb um Bronze hingingen.

Als bestes burgenländisches Team holten sich die Jungflorianis aus Weiden am See mit einer Zeit von 49,23 Sekunden auf der Hindernisbahn und 71,84 Sekunden beim Staffellauf (beide fehlerfrei) den sehr guten 12. Platz und somit die beste Platzierung bei einem Bundesbewerb, der auch den Rang Gold einbrachte.

Mit starken Leistungen konnten auch die Wettkampfgruppen aus Steinberg (Platz 28), Inzenhof-Kleinmürbisch (Platz 30), die zum ersten Mal an einem Bundesbewerb teilgenommen haben und Pinkafeld (Platz 31) aufzeigen, die sich allesamt im guten Mittelfeld platzieren konnten. Besonders gefreut hat man sich bei allen Gruppen über die lautstarke Unterstützung der zahlreich angereisten burgenländischen Fans.

Weniger als ein Punkt fehlte den Mädchen der Feuerwehrjugend Gerersdorf-Sulz-Rehgraben letztendlich auf einen Platz am Podest. Mit Rang 4 gab man sich aber „mehr als zufrieden“. Gefeiert wurden die „Firegirls“, deren Markenzeichen geflochtene Zöpfe sind, bei ihrer Ankunft am Sonntag dann als Siegerinnen der Herzen. Nahezu das ganze Dorf war auf den Beinen, um die Jungflorianis vor dem heimischen Feuerwehrhaus gebührend zu begrüßen.

Am kommenden Wochenende matchen sich beim 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten dann die Erwachsenengruppen aus dem Burgenland, um den Sieg. Hier gehen die Wehren St. Martin an der Raab Berg, Klingenbach, Jabing, Oggau, Aschau, Henndorf, Grafenschachen, Baumgarten, Markt St. Martin, Karl, Mischendorf, Zillingtal, Leithaprodersdorf, Kulm, Hornstein, Schreibersdorf und die Feuerwehrdamen Rudersdorf-Berg an den Start.

