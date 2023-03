Radler im Fokus: Martin Ochsenhofer feiert Comeback

Werbung

Martin Ochsenhofer war mit 31. Dezember als Südburgenland Tourismus Geschäftsführer zurückgetreten. Knapp zwei Monate später feiert er ein Comeback. Der Tourismusprofi ist neuer Konsulent der Burgenland Trails und wird sich in Zukunft verstärkt um Radtouristik und Gruppenreisen kümmern.

„Das ist genau meines, das macht Spaß“, sagt Martin Ochsenhofer, der seinen Job als Südburgenland Tourismus Geschäftsführer an Dietmar Salmhofer übergab.

„Ich habe das ordentlich abgeschlossen, aber im Zuge der Gespräche damals war rasch klar, dass ich das machen werde. Ich habe einen Werkvertrag abgeschlossen und habe kein Problem in der zweiten Reihe zu arbeiten, im Gegenteil“, sagt Martin Ochsenhofer, der die Burgenland Trails als florierenden Betrieb und wirtschaftlich unabhängig führen will.

„Ich setze auf Jugendarbeit, auf Partnerschaften. Es gibt da ein großes Netzwerk und alle wollen was tun, das ist großartig“, sagt Ochsenhofer, der ganz klare Ziele definiert. „10.000 Gäste und 300 Saisonkarten sind das Ziel. Das ist hoch gesteckt, aber machbar“, so Ochsenhofer. Und beim Anradeln im BurgenRADland am 11. März hat er gleich mal Gelegenheit, ordentlich in die Pedale zu treten.

