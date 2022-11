Ochsenhofer tritt als Geschäftsführer ab

Werbung

Paukenschlag im Tourismusverband Südburgenland: Martin Ochsenhofer hat auf eigenen Wunsch seinen Posten als Geschäftsführer des Tourismusverband Südburgenland gekündigt.

Bis Jahresende ist Ochsenhofer noch im Dienst, danach widmet er sich anderen Projekten. Die Gründe für seinen Rücktritt seien vielfältig, betont Ochsenhofer im Gespräch mit der BVZ.

„Ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren alles gegeben“, spricht er die Zusammenführung der drei Verbände in einen, die Entstehung der Burgenland Trails und den Bahntrassenradweg an. Es war eine intensive Zeit, die dem 60-Jährigen alles abverlangt hat. „Was mitunter auch ein Grund für den Abschied ist. Ich habe ein tolles Team aufgebaut und alle Projekte auf Schiene gebracht“, erklärt Ochsenhofer.

Über seine berufliche Zukunft will der Oberwarter noch nicht sprechen, denn dazu müsse er einmal eine Türe zumachen, um eine neue zu öffnen und „bis Ende des Jahres bin ich noch im Dienst. Wahrscheinlich werde ich dem Südburgenland aber auch in Zukunft erhalten bleiben“, erklärt er.

Beruflich will er es in Zukunft allerdings etwas ruhiger angehen. „In den letzten Jahren meines beruflichen Daseins werde ich mich einem Job widmen, der mich weniger fordert, aber der Spaß macht und wo ich auch mehr Gestaltungsspielraum haben werde“, sagt Ochsenhofer.

Angesprochen auf die Zusammenarbeit mit Tourismus-Chef Didi Tunkel und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), findet der scheidende Südburgenland-Tourismuschef, nur lobende Worte. Man habe immer in gutem Einvernehmen ein enormes Tempo vorgelegt, dass dem Land viel Mehrwert gebracht habe.

