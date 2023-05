Arbeiterkammer lud zum Maibaumaufstellen nach Großpetersdorf

Der 1. Mai gilt seit mehr als 100 Jahren als Tag der Arbeit. Die Arbeiterkammer nahm diesen Tag als Anlass, nahe bei den Mitgliedern zu sein. An drei Tagen und drei Standorten (Neudörfl, Neutal und Großpetersorf) wurden traditionell Maibäume aufgestellt und die ArbeitnehmerInnen eingeladen. Vergangenen Donnerstag konnten die ArbeitnehmerInnen verschiedenster Betriebe in Großpetersdorf die Möglichkeit nutzen, in der Mittagspause, bei Schichtwechsel oder bei Dienstschluss am Parkplatz des BFI-Metallausbildungszentrum vorbeizuschauen, um bei Freibier, Würstel und Getränken in geselliger Runde miteinander zu plaudern und zu feiern.

