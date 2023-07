Pinkafeld: Sonnenschein und Top-Stimmung beim „Stadtfest wie früher“

Vollbild

FB

Mitglieder der ÖVP und der JVP Pinkafeld organisierten das Stadtfest. Männerrunde. Stefan Bundschuh, Hannes Gamperl, Florian Kager und Sebastian Hofer. Stylisch unterwegs. Ronya Aktan, Lilith Laschober, Emily Ammann, Lara Rubendunst, Theresa Glatz, Leonie Posch und Larissa Hofer. Waren natürlich beim Stadtfest mit dabei. Stadtrat Franz Rechberger, Gemeinderat Ewald Schuh und Helmut Ulreich. Sorgten für das leibliche Wohl der Stadtfest-BesucherInnen. Stefan Diridl, Elias Knotz, Andreas Diridl, Sebastian Hofer und Philipp Kainz vom SC Pinkafeld. Genossen das "Stadtfest wie früher" in vollen Zügen. Karin Latschenberger, Natascha Huber, Gerold Latschenberger und Carina Zapfel. Für gute Stimmung beim Fest sorgten die Stadtkapelle Pinkafeld und verschiedene Bands. Hoher Besuch. Auch Landwirtschaftskammer Präsident Niki Berlakovich schaute beim Stadtfest vorbei. Am Bild gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Carina Laschober-Luif und Stadtrat Franz Dampf. Die Jüngsten genossen es, sich bei der Kinderstation fantasievoll schminken zu lassen. Emma und Jana freuten sich über ihren "neuen" Look. Die Hüpfburg bereitete den Kids jede Menge Freude. Ein Karussell durfte beim Stadtfest natürlich nicht fehlen. Gesellige Runde. Lukas Köberl und Mama Eva gemeinsam mit Manfred Pöll, Marion Brandstetter-Pöll und Silke Rois. Bei zahlreihchen Ständen konnten sich die Gäste eine Stärkung holen. Junge Musik-Fans kamen beim Stadtfest voll auf ihre Kosten. Das Kaiserwetter beim Stadtfest lud zum längeren Verweilen ein. Das Fest war von Anfang an gut besucht. Beim Boxautomaten konnten die Kräfte gemessen werden. Fabian verbrachte gemeinsam mit Mama Jennifer Pasquali und Elke Catomio seinen ersten Tag als Pinkafelder gleich am Stadtfest. "Wir sind heute hergezogen", erzählte Mama Jennifer schmunzelnd. Die Stadtkapelle sorgte für gute Stimmung. Die Kinderstation war von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Durften natürlich nicht fehlen. Klaus Kollowein, Christian De Lellis und Herwig Fiedler. Die Stadtkapelle Pinkafeld spiele beim Stadtfest auf. Genossen das Fest. Andrea Engelmann, Eleonore Kirnbauer und Helga Grandits. Halfen motiviert beim Stadtfest mit. Celine Tarbauer gemeinsam mit Paula und Walter Klainrath.

1 /34