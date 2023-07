Oberwart: Gläserner Blick in die Gemeindekassa

Wie viele Förderungen bekommen Vereine, wie viel Geld nimmt die Stadt mit der Parkraumbewirschaftung ein und wie hoch ist der Schuldenstand am Ende eines Finanzjahres: diese und noch viel mehr Fragen beantwortet der Transparenzbericht der Stadtgemeinde Oberwart, der kürzlich zum vierten Mal in Folge erschienen ist und auf der Website der Stadtgemeinde zum Download bereit steht oder als Druckwerk im Rathaus aufliegt. Der Bevölkerung will man mit dem 28-seitigen Druckwerk, alle relevanten Finanzdaten der Stadtgemeinde offenlegen, die Ausgaben und Einnahmen über 5.000 Euro im Jahr 2022 auflistet. Für Stadtchef Georg Rosner, der den Bericht im Vorjahr im „Sinne der Transparenz“ noch mit Vertretern anderer Parteien präsentiert hat, heuer aber darauf verzichtete, ein großes Anliegen: „Wir tragen eine große Verantwortung für diese Stadtund genau daher wollen wir ermöglichen, dass Bürgerinnen und Bürger, die finanzielle Situation von Oberwart noch besser verstehen und beurteilen können.“ Es sei, so Rosner, eine Zusatzaufgabe, denn „gesetzlich vorgeschrieben gemäß Gemeindeordnung ist die Erstellung einer gläsernen Finanzgebahrung nicht.“ Die Bürgerinnen und Bürger, so der Stadtchef, sollen wissen, wofür Geld investiert wird und woher die Einnahmen kommen. Das sei in Zeiten, wie diesen, besonders wichtig. Im Haushaltsjahr 2022 haben die steigenden Energiepreise, Baustoffpreise beziehungsweise die allgemeinden Preissteigerungen wesentlichen Einfluss auf die Finanzen der Stadtgemeinde genommen. „Trotz der schwierigen Situation konnte man aber durchaus erfolgreich bilanzieren, auch der Schuldenstand wurde weiter abgebaut“, erklärt Rosner

Einblick in die Finanzen der Stadt erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger immer wieder. Während der gesetzlichen Auflagefristen haben sie die Möglichkeit Rechnungsabschluss und Voranschlag einzusehen. Außerdem werden ausführliche Berichte zu den Gemeinderatsbeschlüssen bezüglich Rechnungsabschluss und Budget veröffentlicht. Aber auch ein Besuch einer Gemeinderatssitzung lohn sich immer wieder.