„Mit Richard haben wir einen unserer besten Bürgermeister und einen wunderbaren Menschen verloren“, ringt SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Zimara nach dem plötzlichen Tod von Richard Loidl fassungslos nach Worten.

Grafenschachens Bürgermeister Richard Loidl (SPÖ) verstarb am Pfingstsonntag völlig überraschend im Alter von 68 Jahren. Über die Todesursache war zu Redaktionsschluss (Anm.: Montag) noch nichts Konkretes bekannt, ersten Informationen zufolge ist Loidl in seinem Haus zusammengebrochen.

Seit 1997 war er Bürgermeister seiner Gemeinde. Bei der Bürgermeisterdirektwahl am 1. Oktober des Vorjahres wurde Loidl mit 82,9 Prozent in seinem Amt bestätigt und ging damit in seine fünfte Amtsperiode.

Auch Landeshauptmann Hans Niessl und SPÖ-Landesrat Hans Peter Doskozil, der aus Grafenschachens Ortsteil Kroisegg stammt, zeigten sich vom frühen Ableben Richard Loidls bestürzt. „Wir möchten der Familie unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen“, so Niessl und Doskozil. Erst im März dieses Jahres verstarb auch der Vizebürgermeister von Grafenschachen Ernst Michalek (SPÖ) nach kurzem Leiden im 49. Lebensjahr.