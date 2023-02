„Hianznplatzl“ in Oberschützen neu eröffnet

Das „Hianzenplatzl“ in Oberschützen wurde am Faschingssonntag neu eröffnet und das Eröffnungsfest bei Freibier und Faschingskrapfen war ein Riesenerfolg. „Den ganzen Tag waren an die 250 Gäste da“, sagt Betreiber Matthias Hager.

Das Lokal liegt mitten im Ort - ein Platzerl, als Treffpunkt für die Bevölkerung. Foto: BVZ

„Ich wollte in Oberschützen immer schon etwas machen. Jetzt ist das endlich gelungen. Vormittags bei Kaffee und Kuchen, mittags für Schüler und abends mit Bar-Charakter“, sagt Hager, der den Namen für sein Lokal sehr rasch parat hatte. „Ich wollte einen Namen im Oberschützer Dialekt. Ich wollte das Hianzische im Namen haben und ein Platzl ist ein Ort, wo man sich trifft. Das Lokal soll ein Treffpunkt für Jung und Alt sein, sagt Hager, der seit dem Jahr 2016 in der Gastronomie tätig ist. Das Lokal stand seit Ende November 2022 leer. „Eigentlich ein fließender Übergang mit der Renovierung“.

Das „Hianznplatzl“ hat jeden Tag außer Mittwoch von 8 bis 14 und von 17 bis 22 geöffnet. Samstag und Sonntag von 8 bis 22.

