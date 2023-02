Erdbeben: Oberwarterin im Einsatz

Vor etwas mehr als einer Woche ereignete sich in der Türkei an der Grenze zu Syrien ein verheerendes Erdbeben der Stärke 7,4 auf der Richterskala. Bereits in den ersten Stunden nach dem Beben kamen laut offiziellen Angaben tausende Menschen ums Leben. Mittlerweile spricht man von rund 40.000 Toten, über 50.000 werden erwartet.

Martina Schloffer aus Oberwart. Foto: zVg/ Rotes Kreuz

Zusätzlich ist eine Vielzahl an Menschen verletzt und die Suche nach weiteren Verschütteten läuft. Für die unzähligen Helfer vor Ort bedeutet das ein immenses Arbeitspensum. Auch in Österreich ist die Hilfe für die Opfer angelaufen. Mittendrin ist mit Martina Schoffer aus Oberwart auch eine Südburgenländerin.

Sie ist stellvertretende Leiterin des Bereichs internationale Zusammenarbeit und Einsatz beim Österreichischen Roten Kreuz und seit Auftreten der Katastrophe im Dauereinsatz. Ihre Aufgabe ist es, die Hilfslieferungen ins Gebiet an der türkisch-syrischen Grenze zu koordinieren, wie sie der BVZ erklärte. Selbst ist Schloffer zwar nicht vor Ort, durch den intensiven Austausch weiß sie aber genau über die Situation in der Türkei Bescheid.

Situation vor Ort ist schlimm

„Wir haben ständig Meetings und Gespräche mit den Kollegen der Rothalbmond-Organisation. Die Situation vor Ort ist schlimm und der Bedarf an Material, das die Menschen brauchen, riesig. Wir versuchen, von Österreich aus bestmöglich zu helfen. Derzeit werden vor allem winterfeste Zelte und Hygieneartikel gebraucht“, so Schloffer.

Vor Ort sind die Rothalbmond-Helfer im Einsatz. Foto: zVg/ Rotes Kreuz

„Helfer sind genügend vor Ort, wichtig ist, dass das Material zu ihnen kommt. Wir schicken Sachen möglichst aus Lagern in der Nähe des Katastrophengebietes. Zuletzt kamen beispielsweise Lieferungen aus Abu Dhabi.“ Als „einfacher“ Bürger am besten helfen kann man derzeit mit Geldspenden, so Schloffer: „Damit können wir am flexibelsten arbeiten.“

Trotz des Hilfs-Sturms wird die Katastrophe in der Türkei noch lange beschäftigen, weiß auch die Oberwarterin, die seit 1996 beim Roten Kreuz arbeitet. Darüber hinaus ist sie in anderen Krisengebieten wie Afghanistan oder Afrika engagiert. „Durch die Erdbeben-Katastrophe geht das ein bisserl unter, ist aber noch immer ebenfalls sehr wichtig.“

