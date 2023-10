„Think Global“ an der HTL Pinkafeld

„Think global“ ist das Credo der aktuellen MitarbeiterInnen der IT-Solutions4you GmbH, der Übungsfirma an der HTL Pinkafeld. Nach der erfolgreichen Einschulung durch die letztjährigen MitarbeiterInnen geht es in ein neues Geschäftsjahr mit dem angepeilten Ziel der globalen Vernetzung mit Übungsfirmen auf der ganzen Welt. In den vier Abteilungen Verkauf, Einkauf, Rechnungswesen und Administration wurden einige parallel laufende Arbeiten in Angriff genommen.

Kundenaufträge über den Webshop der IT-Solutions4You GmbH gab es bereits zahlreich, also mussten rasch Waren von der Einkaufsabteilung besorgt werden. Daneben galt es, die Mitarbeiter bei der Sozialversicherung anzumelden und abzurechnen. In allen Abteilungen wird auf die neueste Version von SAP ERP HANA SD-4 gesetzt und für die Lohnverrechnung wird weiterhin RZA verwendet.