Pinkafeld: Für ein friedliches Miteinander!

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger kamen dem Aufruf des Vereines „Pink Up Help“ nach und versammelten sich bei der Mariensäule am Marktplatz. Jung und Alt zündeten gemeinsam Kerzen an, stellten diese rund um die Mariensäule und davor auf und drückten ihre Solidarität mit der Ukraine aus.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden