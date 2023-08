Mobiles Kompost-Klo in Riedlingsdorf

Ein umweltbewusstes Kompostklo der Firma „öKlo“ spart Wasser und schont die Umwelt. In Riedlingsdorf machte sich Umweltgemeinderat Johannes Ertl für einen Testbetrieb am Kinderspielplatz stark und stieß im Gemeindevorstand auf offene Ohren. „Der Verschönerungsverein sorgt für Aufbau, Betreibung und Wartung, also haben wir das einstimmig beschlossen“, sagt Bürgermeister Wilfried Bruckner. „Das war mir ein großes Anliegen am Spielplatz diese Möglichkeit zu schaffen“, sagt Johannes Ertl, der auch Obmann des Verschönerungsvereines ist. „Wir schauen in einer Pilotphase ob es angenommen wird und wie es funktioniert, es gibt ja viele positive aber auch kritische Stimmen in der Bevölkerung. Natürlich können Probleme entstehen, was die Sauberkeit betrifft, aber da bin ich guter Dinge“, sagt Ertl.

Die Toilette ist von einer Newcomerfirma aus Wulkaprodersdorf und funktioniert wasserfrei. „Das ist ein Selbstbausatz, den wir selbst aufgebaut haben. In der Toilette befindet sich ein 30 Liter Sammelbehälter, da wird ganz normal Klopapier benutzt und als Abdeckung für den Geruchschutz werden Sägespäne verwendet“, erklärt Ertl. „In der Toilette befindet sich eine Beschreibung und wer sein Geschäft „verrichtet“, nimmt die Sägespäne und deckt ab. Die Toilette ist ja zum Großteil aus Holz und passt viel besser als ein herkömmliches mobiles Klo. Man muss halt dahinter sein, aber das sind wir, die Testphase kann beginnen“, so Ertl.