Auf der B63 in Fahrtrichtung Großpetersdorf ist ein PKW am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, kurz vor der Kreuzung Jabing, aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Straße abgekommen und in den Graben geschlittert. Nach dem Absichern der Einsatzstelle und dem Aufbau des Brandschutzes wurde die Fahrzeugbergung mittels Seilwinde vom Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr Jabing durchgeführt. Danach wurde der PKW sicher abgestellt. Die 34-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt und kam mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr Jabing war mit dem Rüstlöschfahrzeug, dem Mannschaftstransportfahrzeug und 20 Mann rund 40 Minuten im Einsatz.