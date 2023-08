Unfall Quad-Lenker in Oberschützen verunglückt

Symbolbild Foto: Oleksandr Berezko/Shutterstock.com

Werbung

I n der Willersdorfer Schlucht in Oberschützen (Bezirk Oberwart) ist am Donnerstag in den Mittagsstunden ein Quad-Lenker verunglückt.

Er war laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland gestürzt und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus Oberwart transportiert. Im Einsatz standen auch ein Notarztfahrzeug, drei Feuerwehren sowie die Polizei.