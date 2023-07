Großpetersdorf: Gynäkologische Praxis eröffnete

Der Einladung zur Eröffnung folgten zahlreiche Vertreter und Vertreterinnen aus der Gemeindepolitik. Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Julija Rec, den Standort in der Ungarnstraße 10 übernehmen wird.

Rec war vor der jetzigen Station in Großpetersdorf bereits in Russland, Frankreich und Deutschland als Ärztin tätig. Die Praxis in der Ungarnstraße wird von nun an immer von Dienstag bis Freitag vormittags geöffnet sein sowie von Dienstag bis Freitag nachmittags jeweils nach telefonischer Vereinbarung.