Frauen an der Spitze: Tuder folgt Pinczker

Nachdem die ÖVP bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in Unterkohlstätten nicht das erwünschte Ergebnis erzielt hat, folgen nun einige Veränderungen im Gemeinderat. Martin Pinczker legt sein Amt als Vizebürgermeister nach sieben Jahren ab.

„Ich habe meine gesetzten Wahlziele nicht erreicht“, so Martin Pinczker. Dieser kritisiert vor allem das System der Zweitwohnsitze. „Bei 1.000 Wählern haben 200 einen Zweitwohnsitz, viele davon nicht einmal in der EU. Aber das alleine mache ich nicht für mein Scheitern verantwortlich“, ergänzt Pinczker. Dieser wird aber weiterhin ein Teil des Gemeinderats bleiben und seine Nachfolgerin bei ihren Tätigkeiten unterstützen.

„Wir wollen damit ein Zeichen setzen: eine Frau an der Spitze“, so Pinczker. Die Wahl ist dabei auf Vanessa Tuder gefallen. „Es freut mich wahnsinnig, dass mir mein Team dieses Vertrauen entgegengebracht hat. Ich trete in große Fußstapfen und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen“, so Vanessa Tuder.

Auch sie freut sich über mehr Frauen im Gemeinderat: „Es haben viele Vorzugsstimmen bekommen. Das zeigt, dass die Gemeindebürger es auch wollen, dass Frauen im Gemeinderat mitbestimmen, mitreden und in der Gemeinde mitarbeiten“, so Tuder. Im ersten Schritt möchte sie Gespräche mit der Bevölkerung.

