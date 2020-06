Die Gemeinde zahlt die Rechnung der Gewinner und nimmt dafür 250.000 Euro in die Hand. Bis 10. September können Privatpersonen ein Gewinnspiel-Formular mit ihren persönlichen Daten und den Rechnungskopien von fünf Einkäufen, Konsumationen, Dienstleistungen, die in fünf unterschiedlichen Betrieben oder Filialen in Oberwart oder St. Martin getätigt wurden, einsenden. Jeden Freitag werden zehn Gewinner gezogen. Diese bekommen den Rechnungsbetrag (maximal 2.000 Euro) rückerstattet.

Infos: www.oberwart.gv.at