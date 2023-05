Ein süßer Workshop für Muttertag

Vergangenen Samstag lud das UMIZ 4 KIDS-Team unter der Leitung von Mittelschullehrerin Kitti Ziegler und Assistenz von Kindergartenpädagogin Katharina Dowas zu einem Schokoladenworkshop für Kinder nach Unterwart ein. Dabei verwandelte sich die Küche der alten Schule in eine Schokoladenmanufaktur, wo die Mädchen und Buben extravagante Pralinen für ihre Mütter herstellen konnten. Mittelschullehrerin Kitti Ziegler erklärte den Kindern, wie aus der beligschen Schokolade mit etwas Raffinesse und Geschick prachtvolle kleine Kunstwerke hergestellt werden können.

Alle TeilnehmerInnen des Workshops machten sich sofort und voller Motivation an die Arbeit. Die hergestellten Pralinen wurden mit Haselnuss- und Erdbeercreme befüllt und anschließend auf kreative Art und Weise dekoriert. Der Workshop fand unter zweisprachiger Anleitung und Hilfestellung von Kitti Zielger statt. Abschließend wurden die Pralinen in schönen Schachteln verpackt und voller Freude mit nach Hause genommen. Die Kinder freuen sich bereits auf den Muttertag, wo die selbst hergestellten Pralinen dann an die Mütter übergeben werden.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.