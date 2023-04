Tradition wurde gelebt: „Eierschreiben“ zu Ostern

Werbung

Die Burgenland-Ungarn gehen zu Ostern einer ganz besonderen Tradition nach. Die Mitglieder der Volkstanzgruppe „Virgonc“ des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins (BUKV) vermittelten die Kunst des „traditionellen Eierschreibens“ am Karsamstag in der Alten Schule in Unterwart.

Das „Eierschreiben“ gehört nach wie vor zur österlichen Tradition im Südburgenland. Foto: zVg, BUKV

Einer der beliebtesten Osterbräuche ist das Eierfärben. Bei den Burgenland-Ungarn ist es zudem üblich, Eier zu „schreiben“. Das Besondere an diesem Osterbrauch ist, dass dafür von der Familie eigene und überlieferte Motive verwendet werden. Die traditionellen Muster sind meist von der Natur inspiriert, so sind zum Beispiel Blumen und Tannenzweige sehr beliebt. Einige Motive hat Marianne Seper, die Organisatorin des Workshops und Leiterin der Ungarischen Volkstanzgruppe „Virgonc“ vor mehr als 15 Jahren von Frauen in Siget in der Wart gelernt. Vor dem Färben der Eier wird mit einem speziellen Schreiber geschmolzenes Bienenwachs auf die Eier aufgetragen. Nachdem das Wachs festgeworden ist, werden die Eier kalt gefärbt und schließlich wird das Wachs mit einem erhitzten Tuch von den Eiern abgewischt. Organisiert wurde der Workshop in erster Linie für Kinder und Jugendliche, um die Tradition an die nächsten Generationen weiterzugeben.

