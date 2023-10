UMIZ4KIDS: Kinderbuchpräsentation auf vier Sprachen

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des „Blauen Bäckers“ und des „Onkels Marizpan“, welche die beiden Hauptpersonen in den neuen Kinderbüchern sind. Verfasst wurden die Werke in den vier Volksgruppensprachen des Burgenlandes. Künstler László Devecsery verfasste die Episoden der beiden Hauptfiguren, die von Kindergartenpädagogin Katharina Dowas ins Deutsche, von Marijana Wagner vom kroatischen Kulturverein HKD ins Burgenland-Kroatische und von Emmerich Gärnter-Horvath, dem Obmann des Vereins Roma-Servis ins Romani übersetzt wurden. Die Illustrationen in den Kinderbüchern stammen aus einem grenzüberschreitenden Zeichenwettbewerb, an dem über 100 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben.

Eröffnet wurde die Buchpräsentation vom Institutsleiter des UMIZ Klaus Kelemen. Anschließend folgten Auftritte des Nationaliätenkindergartens aus Felsöcsatár, den Mädchen und Buben der „Spielerischen Ungarischen Kinderstunde“ des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereines und den Kindern des „Ungarischen Kultur- und Tanzvereines Unterwart“.