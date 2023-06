UMIZ4KIDS starteten in den Lesesommer

In diesem Jahr nehmen 55 Bibliotheken im Burgenland am (Vor-)Lesesommer-Projekt teil, das Kinder zum Lesen von Büchern, zum Besuch einer Bücherei oder Eltern und Großeltern zum Vorlesen motivieren soll. Auch das Ungarische Medien- und Informationszentrum Unterwart (UMIZ) ist diesen Sommer wieder mit dabei. Vergangenen Samstag wurde dort mit einem bunten Vormittag in den Lesesommer 2023 gestartet. Dazu wurden Kinder, Eltern und Großeltern in die Bücherei nach Unterwart eingeladen, die in diesem Jahr auch ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum feiert.

Das UMIZ4KIDS-Team lud große und kleine Bücherwürmer dazu ein, der Geschichte von Michi, der reisefreudigen Schildkröte zu lauschen. Eleonóra Szabó-Jencsik las hierbei auf Ungarisch, Katharina Dowas präsentierte die Texte in deutscher Sprache. Das Buch über die Schildkröte wurde einem besonderen Ehrengast des Vormittags gewidmet: Michael Gaál, dem Obmann des Motorsportclubs Oberwart. Dieser erklärte den Kindern die notwendige Schutzkleidung und Ausrüstung, die man für das Motorrad fahren benötigt. Anschließend gab es für die interessierten Kids sogar die Möglichkeit, sich auf das Motorrad des Obmanns zu setzen. Abschließend luden die Künstlerin Mária Müller Tihanyiné und ihr Gatte Károly zu einem kreativen Steine-Workshop ein.