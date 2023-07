Bezirk Oberwart: 30 Feuerwehreinsätze nach heftigen Gewittern

Vollbild

FB

Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart. Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart. Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart. Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart. Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart. Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart. Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart. Nicht nur im Bezirk Oberwart, sondern auch in den Nachbarbezirken zogen schwere Unwetter auf und hielten die Feuerwehren auf Trapp, wie auch jene in Rauchwart.

1 /8