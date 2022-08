Regenmengen fordern Einsatzkräfte in Riedlingsdorf

Werbung

Nach der Alarmierung rückten 15 Mitglieder drei Fahrzeugen zum Einsatzort aus. "Da es sich bei der Einsatzadresse, vor allem bei Unwetterereignissen, um eine bekannte Örtlichkeit handelt, wurde der umgestürzte Baum routiniert zerkleinert", berichtet die Feuerwehr.

Wenige Minuten nach dem Einrücken in Feuerwehrhaus, erfolgte der nächste Notruf. Aufgrund eines technischen Gebrechens, drang in ein Einfamilienhaus Wasser ins Erdgeschoss ein. Auch an dieser Einsatzadresse unterstützten die Kameraden der Feuerwehr Riedlingsdorf die betroffenen Hausbewohner mit einem Nasssauger und einer Tauchpumpe.

