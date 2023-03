Ein „Küchengarten“ für alle in der Stadt

Werbung

„Mir wurde während des Corona-Lockdowns erst richtig bewusst, dass ich außerhalb meiner Wohnung eigentlich nur überall Gast bin. Einen eigenen Garten hab ich am meisten vermisst“, sagt Gerhard Schneller beim offiziellen Start zu seinem Projekt „endlichGARTEN“. Gesagt, getan - hat sich Schneller dazu entschlossen initiativ zu werden. Jene Oberwarterinnen und Oberwarter, die in einer Wohnung leben und keinen eigenen Garten haben, können nun nur wenige Gehminuten vom Hauptplatz weg ihren eigenen Garten erschaffen. Blickt man auf die Statistik, dann sind das gar nicht so wenige in der 8.000-Einwohner-Stadt. Insgesamt 1.640 Wohnungen und Reihenhäuser hat alleine die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft im Bezirksvorort errichtet und ist somit Vermieter für über 3.700 Menschen.

Mit der Evangelischen Kirchengemeinde hat Schneller auch dann recht rasch den perfekten Partner gefunden, um sein „Urban Gardening-Projekt“ umzusetzen. Die Kirche hat Schneller nämlich ein Grundstück in der Größe von 2.800 Quadratmeter verpachtet, welches parzelliert an Hobby- und Powergärtnerinnen und Gärtner weiterverpachtet wird. „Durch die zentrale Lage ist es auch gewährleistet, dass man seine Parzelle mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann“, betont Schneller. Ein Viertel der Parzellen ist bereits vergeben. „Aber erst mit einer Auslastung von mindestens 40 Prozent ist das Projekt auch kostendeckend“, hofft Schneller auf weitere Interessentinnen und Interessenten. Und so funktioniert‘s: Bei „Grund und Wasser“ bekommt man neben dem Pachtgrund ausreichend Gießwasser. Das Pachtgeld beträgt für die Basisvariante 1,19 Euro pro Quadratmeter. Die Variante „All inklusiv“ beinhaltet dazu den Abtransport von Grünschnitt, die Nützung des WC-Containers, einen Folientunnel und dazu stehen Gartengeräte in einem Geräteschuppen zur Verfügung. Dafür zahlt man monatlich 1,64 Euro pro Quadratmeter.

Die künftigen Gärtnerinnen und Gärtner bekommen auch Sonderrabatte bei der Firma Sonnenerde in Riedlingsdorf und der Gartenabteilung beim Lagerhaus Unterwart. Interessenten können sich unter 0664 4322694, per E-Mail unter office@endlichgarten.com oder unter www.endlichgarten.com informieren.

