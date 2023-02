Markt Allhau: Blumige Geschenke aus der Region

Am 14. Februar bietet der Valentinstag wieder Anlass, seinen Liebsten mit Blumen eine kleine Freude zu machen. Besonders gefragt sind seit jeher Rosen, die günstigeren und klimafreundlichen Varianten wie Tulpen, Narzissen und Primeln rücken jedoch auch immer mehr in den Fokus. Angebaut werden diese auch vom Gartenbaubetrieb Gall, der zu den größten und modernsten Betrieben in Österreich zählt.

Die angebauten Blumen verkauft das Familienunternehmen unter anderem an regionale Unternehmen: „Wir beliefern Bau- und Gartenmärkte in der ganzen Region“, erklärt Andreas Gall. Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich hob bei einem Besuch bei dem Unternehmen, die Wichtigkeit von der regionalen Produktion von Blumen noch einmal hervor.

„Wer regional kauft, sichert damit Arbeitsplätze und die regionale Wertschöpfung und trägt zum Klimaschutz bei“, meint der Landwirtschaftskammerpräsident. Für den Anbau der Pflanzen in der Region ist zwar ebenfalls ein sehr hoher Energieaufwand notwendig, durch die kurzen Transportwege kann aber Energie eingespart werden.

Außerdem setzen sich viele heimische Gartenbaubetriebe durch Maßnahmen wie der Optimierung der Wasserverwendung für mehr Ressourcenschonung ein.

Investitionen in neue Systeme, um den Anbau zu verbessen, seien jedoch derzeit nicht so einfach machbar, denn auch die Gartenbaubetriebe haben massiv mit den Teuerungen zu kämpfen. Der Obmann des Vereins „Die Gärtner Burgenlands“, Andreas Pomper, fordert daher weitere Energieunterstützungen seitens des Bundes.

