Konditorei „wir backen's an“ in Allhau feierlich eröffnet

Der Verein vamos hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit besonderen Bedürfnissen in allen Lebensbereichen so gut wie möglich zu integrieren. Dazu gehört auch, die Menschen in die Arbeitswelt einzugliedern und ihnen somit ein Stück Normalität zu geben. Das passiert unter anderem in der Konditorei des Vereins, die vor kurzem in neue größere Räumlichkeiten ins SAMO Center umgezogen ist und nun feierlich eröffnet wurde. Fast doppelt so viele Klientinnen und Klienten zaubern in den neuen Räumlichkeiten bereits fleißig Süßes für Hochzeiten, Geburtstage oder andere Feierlichkeiten.

Rene Höfer und Gerhard Kuich mit Alexander Unger, Karina Bauer, Julia Göltl, Carmen Magotti und Daniel Jost. Foto: Lexi

Ein typischer Tag beginnt für die KlientInnen in der Konditorei gegen halb acht. „Am Vormittag wird dann je nach Auftragslage gebacken, zwischendurch gibt es eine gemeinsame gesunde Jause und zu Mittag bekommen wir dann unser Mittagessen von der Küche geliefert. Anschließend wird fertig gebacken und sauber gemacht“, erklärt die Leiterin der Konditorei Manuela Riegler, die die KlientInnen als eine von vier Schlüsselkräften vor Ort betreut. Die süßen Meisterwerke werden alle auf Bestellung angefertigt und an Kunden verkauft. Außerdem bereitet die Konditorei täglich die Nachspeise für Essen auf Rädern zu. „Das ist uns besonders wichtig. Unsere KlientInnen sehen, dass das Gebackene verkauft und wertgeschätzt wird“, meint vamos Geschäftsführer René Höfer, für den die Wertschätzung immer im Mittelpunkt steht.

Sabrina Stuholhofer, Vizebürgermeister Christoph Kovacs, Gerhard Brunner, Landesrat Leonhard Schneemann, OSG-Obmann Alfred Kollar, Rene Höfer, Gerhard Kuich, Manuela Riegler, Shpezim Curri und Lisa Meyer. Foto: Lexi

Auch Landesrat Leonhard Schneemann betonte bei der offiziellen Eröffnung der Bäckerei, wie wichtig die Wertschätzung der bei vamos beschäftigten Menschen ist. „Jeder Einzelne hat Talente und Fähigkeiten, die es zu entdecken und zu fördern gilt. Durch Beschäftigung ermöglichen wir es, die Stärken einzusetzen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten“, meinte Landesrat Schneemann. Unter den Beschäftigten finden sich auch acht Lehrlinge. „Diese haben die Möglichkeit, eine verlängerte Lehre zu absolvieren und werden für den ersten Arbeitsmarkt ausgebildet“, erklärt der pädagogische Leiter, Markus Unger.