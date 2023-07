Veranstaltung Pannonisches Lesetheater in Wolfau freut sich auf Gäste

Kunterbuntes Lesevergnügen. Walter Schweiger, Helga Gschiel, Renate Musser, Barbara Prietl und Josefine Reiter. Foto: Gerti Unger

Die fünf Vortragenden des Literatenclubs Pannonia, Walter Schweiger, Helga Gschiel, Renate Musser, Barbara Prietl und Josefine Reiter, tragen am Donnerstag, dem 27. Juli (Beginn: 18. 30 Uhr) im Café Flasch in Wolfau lustige Texte aus eigener Feder oder von besonders ausgewählten Autoren vor. Der Abend steht unter dem Motto: „Der Sinn des Lebens“. Eintritt: Freie Spende.