Markt Allhau: Auf die Wertschätzung kommt’s an

Der Verein vamos hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit besonderen Bedürfnissen in allen Lebensbereichen so gut wie möglich zu integrieren. Dazu gehört auch, die Menschen in die Arbeitswelt einzugliedern und ihnen somit ein Stück Normalität zu geben. Das passiert in unterschiedlichen Einrichtungen des Vereins zu denen eine Großküche und eine Tischlerei zählen, außerdem ist vamos in der Landschaftspflege und im Hauswirtschafts- und Bürodienstleistungsbereich tätig. Der Verein betreibt zudem eine Konditorei in der Gemeinde, diese zog vor Kurzem in neue Räumlichkeiten im SAMO Center, wo inzwischen rund 17 KlientInnen des Vereins täglich Süßes für den Verkauf zaubern. Dass das möglich ist, ist laut dem Verein nicht nur ihm zu verdanken: „Wir bedanken uns bei allen Behörden und Unternehmen, die uns dabei geholfen haben, unsere neue Konditorei nach unseren Vorstellungen und Wünschen umzusetzen“, meint vamos Geschäftsführer René Höfer.

Zusammen geht alles leichter. In der Konditorei des Vereins vamos werden die Stärken gefördert, jeder darf machen, was er oder sie am besten kann. Foto: zVg/VAMOS Foto: zVg, VAMOS

Ein typischer Tag beginnt für die KlientInnen in der Konditorei gegen halb acht. „Am Vormittag wird dann je nach Auftragslage gebacken, zwischendurch gibt es eine gemeinsame gesunde Jause und zum Mittag bekommen wir dann unser Mittagessen von der Küche geliefert. Anschließend wird fertig gebacken und sauber gemacht,“ erklärt die Leiterin der Konditorei Manuela Riegler, die die KlientInnen als eine von vier Schlüsselkräften vor Ort betreut. Die süßen Meisterwerke werden alle auf Bestellung angefertigt und an Kunden verkauft. Außerdem bereitet die Konditorei täglich die Nachspeise für Essen auf Rädern zu. „Das ist uns besonders wichtig. Unsere KlientInnen sehen, dass das Gebackene verkauft und wertgeschätzt wird“, meint René Höfer, für den die Wertschätzung immer im Mittelpunkt steht.

Unter den Beschäftigten finden sich auch acht Lehrlinge. „Diese haben die Möglichkeit eine verlängerte Lehre zu absolvieren und werden für den ersten Arbeitsmarkt ausgebildet“, erklärt der pädagogische Leiter, Markus Unger.

Offiziell eröffnet wird die neue Konditorei am 23. Juni. An diesem Tag findet auch das traditionelle Sommerfest des Vereins in der Gemeinde statt.

