Unterwarter Sportplatz wird wiederbelebt

Mittlerweile ist es gut sechs, sieben Jahre her, dass der SV Unterwart seinen Spielbetrieb einstellte. Seither wird der Sportplatz im Ort nicht mehr regelmäßig genutzt - das soll sich jetzt ändern! Und zwar mit dem Nachwuchs des SV Oberwart. Dieser wird künftig seine Trainings und auch einen Teil seiner Spiele in Unterwart austragen.

„Ja, das haben wir vor Kurzem vereinbart“, bestätigte Unterwarts Bürgermeister Hannes Nemeth der BVZ. „Wir haben im Gemeinderat schon länger beschlossen, dass das eine Möglichkeit wäre und dem SV Oberwart das angeboten, jetzt kam die fixe Zusage. Für uns natürlich eine super Sache, da dadurch wieder Leben auf den Sportplatz kommt.“

Gepflegt wird das Areal vom SV Oberwart selbst - derzeit sind die SVO-Helfer eifrig an der Arbeit, schon in ein, zwei Wochen soll dann der Nachwuchs in Unterwart spielen können. Auch von SVO-Seite freut man sich über die Vereinbarung und sieht es als „tolle Sache“. Zudem kann man so die Plätze im und rund ums Stadion in Oberwart entlasten.

